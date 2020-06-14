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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/14

وقّعت شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية، عقودا مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا، لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا مع نهاية العام الجاري.