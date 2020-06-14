البث الحي
05:16

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/14

وقّعت شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية، عقودا مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا، لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا مع نهاية العام الجاري.
14/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الثانية 2020/6/14

(الجزيرة)
19:43

مرسوم سلطاني بإنشاء جهاز الاستثمار العماني

(الجزيرة)
02:31

فيروس كورونا يشل القطاع السياحي بمدينة بيت لحم

(الجزيرة)
02:38

بدائل طبيعية صديقة للبيئة يمكن استخدامها منزليا

(الجزيرة)
03:09