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الحصاد- ليبيا.. حراك ما بعد المعارك

ناقش جلال شهدا في الملف الأول من "الحصاد" تطورات الموقف الدولي تجاه ما يجري في ليبيا، والذي جاء بعد الانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. تاريخ البث:2020/6/13