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الحصاد- عدن.. البنك المركزي بيد من؟

ناقش عبد القادر عياض في الملف الثاني من "الحصاد" استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في عدن، على حاويات تابعة للبنك المركزي محملة بأوراق نقدية. تاريخ البث: 2020/6/13
13/6/2020
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