25:10

نشرة الثامنة-نشرتكم 2020/6/13

رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/13) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتجاجات في لبنان، كما رصدت التفاعل المصري مع قضية اعتقال الطبيبة آلاء شعبان. تقديم: علا الفارس