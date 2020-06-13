البث الحي
25:10

نشرة الثامنة-نشرتكم 2020/6/13

رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/13) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتجاجات في لبنان، كما رصدت التفاعل المصري مع قضية اعتقال الطبيبة آلاء شعبان. تقديم: علا الفارس
13/6/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

سباق الأخبار- شلح شخصية الأسبوع والتطورات الميدانية والعسكرية بليبيا حدثه الأبرز

(الجزيرة)
47:46

ما وراء الخبر.. هل ستذهب إثيوبيا ومصر للحرب لأجل سد النهضة؟

(الجزيرة)
26:54

من واشنطن- كيف سيؤثر تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري؟

(الجزيرة)
49:32

ما وراء الخبر- ما هي التبعات القانونية لاكتشاف مقابر جماعية بترهونة الليبية؟

(الجزيرة)
27:19