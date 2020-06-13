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مع الشيف وردة.. وصفة معكرونة لسان العصفور مع فيليه السلمون

قدمت الشيف لبنى وردة وصفة لتحضير معكرونة لسان العصفور مع فيليه السلمون، والتي يقدم فيها السمون مقليا ومعكرونة لسان العصفور مع البصل وزيت الزيتون. إعداد: لبنى وردة تاريخ البث: 2020/6/13