البث الحي
03:03

مع الشيف وردة.. وصفة معكرونة لسان العصفور مع فيليه السلمون

قدمت الشيف لبنى وردة وصفة لتحضير معكرونة لسان العصفور مع فيليه السلمون، والتي يقدم فيها السمون مقليا ومعكرونة لسان العصفور مع البصل وزيت الزيتون. إعداد: لبنى وردة تاريخ البث: 2020/6/13
13/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

فيروس كورونا يشل القطاع السياحي بمدينة بيت لحم

(الجزيرة)
02:38

بدائل طبيعية صديقة للبيئة يمكن استخدامها منزليا

(الجزيرة)
03:09

مشروع تفاعلي يساعد طلبة المغرب في عملية التعليم عن بعد

(الجزيرة)
02:31

الجزيرة هذا الصباح 2020/6/14

(الجزيرة)
50:21