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مصر.. وفاة أربعة من المعتقلين المشتبه فيهم بالإصابة بكورونا

منذ بدأت جائحة كورونا تتابعت مطالبات المنظمات الحقوقية للسلطات المصرية بالإفراج -ولو شَرطيا- عن المعتقلين خوفا من تفشي العدوى. تقرير: وليد العطار تاريخ البث: 2020/6/13
13/6/2020
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