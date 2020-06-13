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مصر.. وفاة أربعة من المعتقلين المشتبه فيهم بالإصابة بكورونا

منذ بدأت جائحة كورونا تتابعت مطالبات المنظمات الحقوقية للسلطات المصرية بالإفراج -ولو شَرطيا- عن المعتقلين خوفا من تفشي العدوى. تقرير: وليد العطار تاريخ البث: 2020/6/13