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مصرف لبنان سيضح الدولار في السوق

قررت الحكومة اللبنانية ضخ الدولار في السوق اعتبارا من الاثنين المقبل. وقال الرئيس اللبناني إن ارتفاع سعر صرف الدولار يعتبر جزءا من مخطط مرسوم ينبغي مواجهته. تقرير: بشرى عبد الصمد تاريخ البث: 2020/6/1