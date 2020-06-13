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محافظة الضالع اليمنية تعيش أوضاعا صحية سيئة

تعيش محافظة الضالع اليمنية أوضاعا صحية سيئة مع تفشي جائحة كورونا، وتفتقر إلى البنية التحتية الصحية الضرورية، كما أغلقت معظم المرافق الصحية أبوابها في وجه المرضى. تقرير: ياسر حسن تاريخ البث: 2020/6/13