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26:54
ما وراء الخبر.. هل ستذهب إثيوبيا ومصر للحرب لأجل سد النهضة؟
تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2020/6/13)، عما إذا كانت المفاوضات الحالية ستنجح بتهدئة إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، وتجنبهما خيار الحرب؟ تقديم: عادة عويس
13/6/2020
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