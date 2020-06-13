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ما وراء الخبر.. هل ستذهب إثيوبيا ومصر للحرب لأجل سد النهضة؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2020/6/13)، عما إذا كانت المفاوضات الحالية ستنجح بتهدئة إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، وتجنبهما خيار الحرب؟ تقديم: عادة عويس
13/6/2020
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