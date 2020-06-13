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لبنان.. عودة للاحتجاجات والرئيس يتدخل

أعلن الرئيس اللبناني أن المصرف المركزي سيبدأ ضخ الدولارات في السوق يوم الإثنين، وأن الخسائر التي منيت بها الليرة يجب ألا يتحملها المودعون، بل الحكومة والمصرف المركزي والبنوك. تقرير: زياد بركات
12/6/2020
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