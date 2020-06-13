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حارة حجرة الشيخ.. حكايات وادي المعاول

حارة حجرة الشيخ.. حكايات وادي المعاول تقع حارة "حجرة الشيخ" بولاية وادي المعاول في عُمان، وقد شيدت قبل نحو ثلاثة قرون، وتتميز الحارة ببيوت طينية وسور خارجي. تقرير: سمير النمري تاريخ البث: 2020/6/13