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تونس.. اطمئنان وعودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية

قالت السلطات التونسية إنها نجحت في السيطرة على جائحة كورونا بعد الانخفاض الكبير في عدد الإصابات، في حين يعود التونسيون تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية. تقرير: سيف الدين بوعلاق تاريخ البث: 2020/6/13