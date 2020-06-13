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تداعيات كورونا.. السياحة في الأردن من أكثر القطاعات تضررا

تظهر التقديرات أن قطاع السياحة في الأردن من أكثر القطاعات تضررا، وتحاول الحكومة الأردنية بالتعاون مع جهات سياحية دعم القطاع بأكثر من 15 مليون دولار. تقرير: رائد عواد تاريخ البث: 2020/6/13