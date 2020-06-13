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النشرة الاقتصادية الثانية 2020/6/13

قدر وزير السياحة التونسي محمد علي التومي حجم الخسائر المتوقعة لقطاع السياحة في بلاده خلال العام الحالي بسبب كورونا بنحو 2.1 مليار دولار. تقديم: عمار طيبي تاريخ البث: 2020/6/13
13/6/2020
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