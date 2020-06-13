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النشرة الاقتصادية الأولى (2020/6/13)

جدد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول تعهده ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة سوق العمل الأميركية إلى القوة التي كانت عليها قبل جائحة كورونا. تاريخ البث: 2020/6/13