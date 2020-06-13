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المتحدثة باسم الخارجية الأميريكية مورغان أورتاغوس

تحدثت المتحدثة باسم الخارجية الأميريكية مورغان أورتاغوس عن اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق ووصفتها بالمشجعة.
13/6/2020
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