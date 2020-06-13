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التطورات العسكرية في ليبيا "حدث الأسبوع" وفقا لجمهور الجزيرة

منح 74% من جمهور الجزيرة المشارك في التصويت الذي أجراه برنامج "سباق الأخبار"، التطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا لقب "حدث الأسبوع". تقرير: مصطفى ازريد
13/6/2020
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