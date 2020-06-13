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أميركا.. جدل بشأن قواعد ومعسكرات تحمل أسماء قادة انفصاليين

يتواصل الجدل في أميركا بشأن عدد من القواعد والمعسكرات التي تحمل أسماء قادة انفصاليين ممن قاتلوا خلال الحرب الأهلية دفاعاً عن نظام العبودية. تقرير: فادي منصور تاريخ البث: 2020/6/13
13/6/2020
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