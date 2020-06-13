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أحلام أولمبية معلقة إلى ما بعد كورونا

اعتبرت لاعبة التايكواندو المصرية هداية ملاك أن الحجر الصحي فترة استعداد نفسي وبدني لأولمبياد طوكيو، ولكن مع ضرورة الحفاظ الشديد على الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. تاريخ البث: 2020/6/13