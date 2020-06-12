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يافا.. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية

شهدت مدينة يافا مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، احتجاجا على انتهاك مقبرة الإسعاف الإسلامية في المدينة. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث: 2020/6/12