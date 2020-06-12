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وقفة خوت.. مبادرة لمساعدة المتضررين في طرابلس الليبية

اختارت مجموعة من الشباب الليبي مساعدة العائلات الأكثر تضررا من الحملة العسكرية التي شنتها قوات حفتر على العاصمة طرابلس قبل نحو 15 شهرا. تقرير: أحمد جرار تاريخ البث:2020/6/12