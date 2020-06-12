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هبوط الليرة ينعكس سلبا على الأسواق السورية

شهدت الأسواق العامة في سوريا ركودا بسبب هبوط سعر صرف الليرة بشكل كبير أمام الدولار الأميركي، مما أثر سلبا على أسعار المواد الغذائية الأساسية. تقرير: صهيب الخلف تاريخ البث:2020/6/12