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23:31
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/6/12
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/12) الاحتفاء الإسرائيلي برئيس رابط العالم الإسلامي، والسفير الإماراتي بواشنطن، بسبب تصريحهما بشأن معاداة السامية والتقارب مع إسرائيل. تقديم: وسيلة عولمي
12/6/2020
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