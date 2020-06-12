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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/6/12

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/12) الاحتفاء الإسرائيلي برئيس رابط العالم الإسلامي، والسفير الإماراتي بواشنطن، بسبب تصريحهما بشأن معاداة السامية والتقارب مع إسرائيل. تقديم: وسيلة عولمي