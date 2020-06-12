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ما وراء الخبر- ما هي التبعات القانونية لاكتشاف مقابر جماعية بترهونة الليبية؟

تساءلت حلقة (2020/6/12) من "ما وراء الخبر" عن التبعات القانونية بعد اكتشاف مقابر الجماعية بترهونة الليبية والجهة المسؤولة عن محاسبة الضالعين فيها؟ تقديم: حسن جمول