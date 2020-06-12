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ما مدى ضمان تعامل المربية السليم مع الطفل؟

بعض الأمهات يحتجن لترك أطفالهن مع المربيات أو المساعِدة المنزلية، ولكن يبقى التساؤل الملح: ما مدى ضمان تعامل المربية السليم مع الطفل؟ تقديم: رولى قطامي تاريخ البث:2020/6/12