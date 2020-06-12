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في لبنان.. إغلاق جزئي لأسواق ومحال تجارية احتجاجا على تردي الأوضاع

شهد عدد من الأسواق والمحال التجارية في لبنان إغلاقا جزئيا احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وإنهيار الليرة. تقرير: بشرى عبد الصمد تاريخ البث:2020/6/12
12/6/2020
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