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سيناريوهات- قانون قيصر.. الأهداف والتداعيات

تساءلت حلقة (2020/6/11) من برنامج "سيناريوهات" حول أهداف قانون قيصر الأميركي المقرر تنفيذه الشهر الجاري على النظام السوري، وبحثت في التداعيات المحتملة على المدنيين هناك. تقديم: محمد كريشان