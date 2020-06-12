البث الحي
49:56

سيناريوهات- قانون قيصر.. الأهداف والتداعيات

تساءلت حلقة (2020/6/11) من برنامج "سيناريوهات" حول أهداف قانون قيصر الأميركي المقرر تنفيذه الشهر الجاري على النظام السوري، وبحثت في التداعيات المحتملة على المدنيين هناك. تقديم: محمد كريشان
11/6/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

ما وراء الخبر- سد النهضة.. مدى وجاهة الانتقادات الإثيوبية للنهج المصري

(الجزيرة)
26:34

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/11)

(الجزيرة)
25:44

المشاء- تاريخ الكاريكاتير وأبرز محطاته في العراق

(الجزيرة)
25:54

بلا حدود-أزمة سد النهضة.. إلى أين؟

(الجزيرة)
48:23