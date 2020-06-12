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49:56
سيناريوهات- قانون قيصر.. الأهداف والتداعيات
تساءلت حلقة (2020/6/11) من برنامج "سيناريوهات" حول أهداف قانون قيصر الأميركي المقرر تنفيذه الشهر الجاري على النظام السوري، وبحثت في التداعيات المحتملة على المدنيين هناك. تقديم: محمد كريشان
11/6/2020
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