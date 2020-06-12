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حفتر يخسر خط إمداد ومقابر لمعارضيه في ترهونة

فقدت قوات حفتر خط إمداد رئيسيا كانت تستخدمه لرفد هجومها على العاصمة طرابلس بالمرتزقة والسلاح والوقود. كما تم الكشف عن مقابر جماعية لمواطنين من مدينة ترهونة. تقرير: ناصر آيت طاهر تاريخ البث: 2020/6/11