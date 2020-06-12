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جائحة كورونا تدفع الفرنسيين للمطالبة بإعادة المصانع من الخارج

تزايدت دعوات رسمية وشعبية لإعادة المصانع الفرنسية من الخارج، بعد أن كشفت أزمة كورونا النقص الحاد في التجهيزات الطبية لمواجهة الجائحة. تقرير: نور الدين بوزيان تاريخ البث:2020/6/12
12/6/2020
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