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تركي يهوى جمع ألعاب الأطفال القديمة

إردام إيروزان بائع تحف متقاعد، يهوى جمع ألعاب الأطفال القديمة خاصة، وتمكن من جمع أكثر من 3000 قطعة اشتراها من مدن مختلفة في تركيا وخارجها. إعداد: عامر لافي تاريخ البث:2020/6/12