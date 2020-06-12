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بدون كمامة.. بر ذوي القربى

صلة الرحم مفهوم أساسي أوصى به ديننا الإسلامي الحنيف، ولكن في ممارساتنا اليومية.. كيف يخطئ البعض في سلوكه تجاه الأقارب؟ تقديم: محمد العوضي تاريخ البث:2020/6/12