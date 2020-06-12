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بالأرقام.. أثر جائحة كورونا على عمالة الأطفال في العالم

حذرت اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية من تعرض ملايين الأطفال لخطر الاضطرار إلى العمل بسبب أزمة كورونا، التقرير يستعرض بالأرقام أثر الجائحة على عمالة الأطفال. تقرير: زاهر علي تاريخ البث:2020/6/12