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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/12

عوضت أسعار النفط خسائرها وارتفعت بما يصل إلى خمسة أعشار في المئة، وكانت أسعار النفط بدأت تداولات اليوم على انخفاض قارب 5% نتيجة مخاوف من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا.
12/6/2020
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