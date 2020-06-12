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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/12

عوضت أسعار النفط خسائرها وارتفعت بما يصل إلى خمسة أعشار في المئة، وكانت أسعار النفط بدأت تداولات اليوم على انخفاض قارب 5% نتيجة مخاوف من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا.