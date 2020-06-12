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الحصاد- "الوفاق" تسيطر على خط إمداد رئيسي لقوات حفتر في طرابلس

تابع محمود مراد في الملف الأول من "الحصاد" سيطرة قوات الوفاق على خط إمداد رئيسي استخدمته قوات حفتر في الهجوم على طرابلس، وكذا انتشال جثث من مقابر جماعية في ترهونة. تاريخ البث: 2020/6/11