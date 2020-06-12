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الحصاد- آفاق الحوار الإستراتيجي بين أميركا والعراق

بحث زين العابدين توفيق في الملف الثاني من "الحصاد" الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق بهدف التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين البلدين. تاريخ البث: 2020/6/11