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الحرب في العراق تدفع الأطفال إلى العمل

ذكرى اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال تأتي في ظل سوء أوضاع أطفال العراق بسبب الحروب، حيث تشير إحصائيات رسمية عراقية إلى أن عدد العاملين دون سن 15 عاما يبلغ 4%. تقرير: سامر يوسف تاريخ البث:2020/6/12
12/6/2020
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