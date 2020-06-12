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احتجاجا على انهيار العملة الوطنية في لبنان

اندلعت احتجاجات في أرجاء لبنان تنديدا بانهيار العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وأغلق المحتجون عددا من شوارع العاصمة بيروت ومدن طرابلس وصيدا والنبطية. تقرير: إيهاب العقدي تاريخ البث:2020/6/12
12/6/2020
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