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اتفاق على تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق

اتفقت الولايات المتحدة والعراق على أن تواصل واشنطن خلال الأشهر المقبلة تخفيض وجودها العسكري في العراق، جاء ذلك عقب جولة حوار إستراتيجي بين البلدين. تقرير: وليد إبراهيم تاريخ البث:2020/6/12
12/6/2020
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