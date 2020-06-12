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أفغانستان.. حراك دبلوماسي كبير تشهده العاصمة

أكد وزير الخارجية القطري أن هناك توافقا بين الساسة الأفغان والحكومة على الذهاب إلى الدوحة لبدء المحادثات الأفغانية الأفغانية، ودفع عملية السلام. تقرير: يونس آيت ياسين تاريخ البث: 2020/6/12