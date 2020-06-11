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25:44

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/11)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حادثة دهس الطفلة السعودية نورة، كما رصدت التفاعل الليبي حول الألغام التي خلفتها المليشيا التابعة لحفتر. تقديم: وسيلة عولمي
11/6/2020
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