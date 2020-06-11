search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
25:44
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/11)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حادثة دهس الطفلة السعودية نورة، كما رصدت التفاعل الليبي حول الألغام التي خلفتها المليشيا التابعة لحفتر. تقديم: وسيلة عولمي
11/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
قانون قيصر.. استهداف للنظام أم تداعيات على الشعب؟
سيناريوهات- قانون قيصر.. الأهداف والتداعيات
لجوء مصر إلى مجلس الأمن.. هل تنهي الخطوة أزمة سد النهضة؟
ما وراء الخبر- سد النهضة.. مدى وجاهة الانتقادات الإثيوبية للنهج المصري
الأكثر قراءة
رئيس الأركان الأميركي يعتذر عن "خطأ" مرافقة ترامب للكنيسة خلال الاحتجاجات على مقتل فلويد
مقابر جماعية بترهونة وآلاف النازحين.. قوات الوفاق الليبية تسيطر على خط إمداد بطول 350 كيلومترا
انهيار تاريخي لليرة السورية.. الأسد يقيل رئيس حكومته
انهيار الليرة يشعل احتجاجات في أرجاء لبنان
مقاطع حول هذه القصة
سيناريوهات- قانون قيصر.. الأهداف والتداعيات
play
49:56
ما وراء الخبر- سد النهضة.. مدى وجاهة الانتقادات الإثيوبية للنهج المصري
play
26:34
المشاء- تاريخ الكاريكاتير وأبرز محطاته في العراق
play
25:54
بلا حدود-أزمة سد النهضة.. إلى أين؟
play
48:23