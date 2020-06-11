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منذ 2016.. هذا مسار العمليات التخريبية لمنشآت اليمن النفطية

بدأ مسار العمليات التخريبية التي تعرضت لها المنشآت النفطية في اليمن من لدن الإمارات منذ 2016، ولا يزال مستمرا إلى اليوم. تقرير: محمد رجيب تاريخ البث: 2020/6/10