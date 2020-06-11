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ما وراء الخبر- سد النهضة.. مدى وجاهة الانتقادات الإثيوبية للنهج المصري

تساءلت حلقة "ما وراء الخبر" (2020/6/11) عن مدى وجاهة الانتقادات الإثيوبية لنهج مصر بشأن التعامل مع قضية سد النهضة، وما دلالة صدورها في هذا التوقيت؟ تاريخ البث: 2020/6/11