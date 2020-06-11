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بلا حدود-أزمة سد النهضة.. إلى أين؟

تابعت حلقة الأربعاء من برنامج “بلا حدود” (2020/6/10) أزمة سد النهضة بجوانبها التقنية وأبعادها السياسية والديمغرافية، وهواجس مصر والسودان ووجاهة حجتيهما، وفرص التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.