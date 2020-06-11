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25:54

المشاء- تاريخ الكاريكاتير وأبرز محطاته في العراق

استضافت حلقة (2020/6/11)من "المشاء" ثلاثة من أبرز رسامي الكاريكاتير في العراق، وهم: علي مندلاوي وخضير الحميري وعامر آل جازع، للحديث عن تجربة الكاريكاتير في العراق. تاريخ البث: 2020/6/11
11/6/2020
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