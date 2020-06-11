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الكونغرس الأميركي.. مشروع عقوبات “غير مسبوقة” ضد إيران

يتأهب مشرعون جمهوريون بالكونغرس الأميركي لطرح حزمة عقوبات وُصفت بغير المسبوقة والأكثر قسوة، هدفها دفع إيران للإفلاس. تقرير: مريم أوباييش تاريخ البث: 2020/6/10
10/6/2020
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