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السودان.. قانون جديد لحماية الكوادر الطبية

رحب العاملون بالمجال الصحي في السودان بإقرار قانون جديد يهدف إلى حماية الكوادر الطبية، وكان عدد من العاملين تعرضوا لاعتداءات في مناطق متفرقة. تقرير: الطاهر المرضي تاريخ البث: 2020/6/11
10/6/2020
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