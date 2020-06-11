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السودان.. قانون جديد لحماية الكوادر الطبية

رحب العاملون بالمجال الصحي في السودان بإقرار قانون جديد يهدف إلى حماية الكوادر الطبية، وكان عدد من العاملين تعرضوا لاعتداءات في مناطق متفرقة. تقرير: الطاهر المرضي تاريخ البث: 2020/6/11