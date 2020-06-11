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26:36
الحصاد- المشهد الليبي.. معارك وتحالفات
رصد حسن جمول في الملف الأول من “الحصاد” المشهد الليبي بعد تعزيز حكومة الوفاق مواقعها حول سرت، ومستقبل التحالفات بعد هزائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتتالية. تاريخ البث: 2020/6/10
10/6/2020
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