25:04

الحصاد- أميركا والعراق.. مسار العلاقات

ناقشت غادة عويس في الملف الثاني من “الحصاد” مسار العلاقات الأميركية الإيرانية في ظل عقوبات جديدة قاسية من واشنطن، وجدل حول فرص الحوار والتفاوض. تاريخ البث: 2020/6/10