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الحصاد- أميركا والعراق.. مسار العلاقات

ناقشت غادة عويس في الملف الثاني من “الحصاد” مسار العلاقات الأميركية الإيرانية في ظل عقوبات جديدة قاسية من واشنطن، وجدل حول فرص الحوار والتفاوض. تاريخ البث: 2020/6/10
10/6/2020
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