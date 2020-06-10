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نصائح مهمة للبحث عن وظيفة جديدة في زمن كورونا

تسبببت جائحة كورونا في خسارة ملايين البشر وظائفهم، وأصبح إيجاد وظيفة وعمل مناسب مهمة صعبة بزمن كورونا، التقرير يقدم بعض النصائح التي تساعدك في حل تلك الأزمة. تقرير: محمد فاوي تاريخ البث:2020/6/10