البث الحي
24:22

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/6/10

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/10) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وصول ثاني طائرة إماراتية إلى مطار إسرائيلي خلال شهر تحمل مساعدات للفلسطينيين. تقديم: سفيان ثابت
10/6/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

سيناريوهات- قانون قيصر.. الأهداف والتداعيات

(الجزيرة)
49:56

ما وراء الخبر- سد النهضة.. مدى وجاهة الانتقادات الإثيوبية للنهج المصري

(الجزيرة)
26:34

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/11)

(الجزيرة)
25:44

المشاء- تاريخ الكاريكاتير وأبرز محطاته في العراق

(الجزيرة)
25:54